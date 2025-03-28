Путин заявил о готовности РФ сделать все для поддержания статуса морской державы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Путин призвал поддерживать статус РФ в качестве мощной морской державы

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Флот — основа стратегической безопасности страны, уверен президент.

Россия будет делать все возможное, чтобы сохранить статус мощной морской державы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».

«Флот составляет основу стратегической безопасности России», — сказал Путин.

Он также отметил, что новые российские корабли должны соответствовать требованиям завтрашнего дня, быть боеспособными и эффективными. Россия продолжит строить надводные и подводные суда и улучшать их характеристики, ведь подобное оружие способно прослужить многие десятилетия, подчеркнул Путин.

«Все на самом современном уровне. Сегодня еще одну такую лодку на воду спустили. Она в принципе такая же, только там еще и „Циркон“, что особенно приятно. Потому что „Циркон“ можно отнести и к оружию стратегического значения», — сказал глава государства.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. Ее скорость достигает девяти скоростей звука. Подлодки проекта 885М «Ясень-М» и модернизируемый крейсер «Адмирал Нахимов» уже вооружаются такими ракетами. В планах оснастить ими все новые фрегаты и корветы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поднялся на борт атомного подводного крейсера «Архангельск».

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