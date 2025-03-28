«Это замечательно»: Цыганов о встрече с Зацепиным, Кончаловским и Борисовым

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 24 0

Евгений Цыганов был рад стоять на одной сцене с именитыми деятелями искусства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актер разделил со своим коллегой награду за лучшую мужскую роль.

Актер Евгений Цыганов рад возможности стоять на одной сцене с композитором Александром Зацепиным, режиссером Андреем Кончаловским и коллегой Юрой Борисовым. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии «Ника».

«Стоять на одной сцене и с Зацепиным, и с Кончаловским, и с Юрой Борисовым. Это замечательно, что есть такая возможность — встретиться, друг на друга посмотреть», — сказал он.

Вместе с тем актер отметил, что в номинациях не хватало многих деятелей искусства. По его мнению, талантливые представители индустрии также достойны награды. Сам Цыганов получил «Нику» за лучшую мужскую роль.

«Мне, конечно, жалко, что многие достойнейшие и артисты, и художники, и композиторы не были в этих номинациях. Но главное, чтобы все были здоровы», — заключил Цыганов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Снигирь и Цыганов раскрыли секрет идеального брака. Супруги появились на фестивале «Новый сезон» в Сочи в total black. Актер был учтив со своей возлюбленной и не перечил ей. Он фотографировался рядом, а затем сделал несколько снимков Снигирь со съемочной командой.

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