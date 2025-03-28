«Ночь театров» в 13-й раз прошла в Москве

Участие в ней приняли 90 театров и культурных организаций.

В Москве прошла «Ночь театров». Акция уже давно приобрела статус традиционной. В столице ее проводят в 13-й раз. Участие в ней приняли 90 театров и культурных организаций.

Для любителей искусства подготовили насыщенную программу. Помимо постановок, посетители и артисты смогли поучаствовать в открытых репетициях, творческих встречах и лекциях.

«Судя по тому, что „Новый Манеж“ весь заполнен людьми, и спектакль идет здесь и там, и везде. Значит, наверное, у зрителя есть потребность в этом. Мы все-таки нуждаемся в театре. Это не какой-то, знаете, устарелый вид искусства», — рассказала актриса Юлия Пересильд.

Значительная часть программы посвящена важным датам в жизни артистов, драматургов и писателей. Со сцены читали стихи Александра Блока, Сергея Есенина и Иосифа Бродского. Играли пьесы по Антону Павловичу Чехову и Николаю Васильевичу Гоголю. Отдельный блок посвятили 80-летию Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве открылся после четырехлетней реставрации театр Никиты Михалкова.