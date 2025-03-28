Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Эфирная новость 38 0

Президент Турции заявил о готовности Анкары способствовать урегулированию украинского кризиса и обеспечить безопасность судоходства в Черном море.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Анкара будет способствовать урегулированию украинского кризиса и со своей стороны предпримет меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.Об этом презденту России Владимиру Путину во время телефонного разговора сказал президент Турции.

Как подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган, в республике внимательно следят за каждым раундом переговоров российских экспертов по вопросам мирного разрешения конфликта. И страна готова стать площадкой для следующей встречи делегаций.

Тема:
Украинский кризис
7 мар
Карты на руках Москвы: Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
5 мар
«Действия, а не слова»: Маск призвал наблюдать за Зеленским после слов о мире
28 февр
«Ахиллесова пята Трампа»: каких уступок президент США напрасно ждет от России
9 янв
«Нужно разговаривать»: Трамп намерен завершить украинский конфликт в ближайшее время
29 нояб
«Миссия невыполнима»: посланнику Трампа по Украине предсказали провал
31 окт
В США не исключили привлечение третьих стран в украинский конфликт
26 окт
Зеленский пообещал к зиме выплатить каждому украинцу по тысяче гривен
13 окт
Из-за власти США: Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время
11 сент
Британская пресса сообщает, что решение об ударах западными ракетами по территории РФ уже принято
5 сент
«Обязательно»: Зеленский позвал Россию на второй «саммит мира» по Украине
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.83
-0.38 90.54
-1.46
Придаст смелости Овна: чего ждать от солнечного затмения 29 марта 2025

Последние новости

16:49
Глюкоза извинилась за скандальный концерт и рассказала о тяжелой смерти бабушки
16:33
Тонны воды обрушились с неба на людей в ходе землетрясения в Таиланде
16:17
Рэпера Obe 1 Kanobe задержали в Подмосковье за выращивание конопли
16:00
Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы в связи с землетрясением
15:57
Плакал от вздутия живота: младенец два месяца носил в животе нерожденного брата
15:46
Из-за землетрясения в Таиланде погибли три человека и более 80 пропали без вести

Сейчас читают

«Любили его все»: в Крыму простились с погибшим в зоне СВО военкором Александром Федорчаком
Нанял охрану и сменил сим-карту: Прилучный запрещает сыну общаться с Муцениеце
Крушение батискафа в Красном море: семеро россиян остаются в больницах Хургады
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп