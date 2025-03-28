Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президент Турции заявил о готовности Анкары способствовать урегулированию украинского кризиса и обеспечить безопасность судоходства в Черном море.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
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Анкара будет способствовать урегулированию украинского кризиса и со своей стороны предпримет меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.Об этом презденту России Владимиру Путину во время телефонного разговора сказал президент Турции.
Как подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган, в республике внимательно следят за каждым раундом переговоров российских экспертов по вопросам мирного разрешения конфликта. И страна готова стать площадкой для следующей встречи делегаций.
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