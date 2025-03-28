Справедливость восторжествовала? Суд вернул Ларисе Долиной квартиру в Москве

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Суд вернул народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиру в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В августе 2024-го народную артистку России обманули мошенники.

Суд вернул народной артистке России Ларисе Долиной квартиру в центре Москвы, которую она потеряла из-за действий мошенников.

В августе прошлого года певица рассказала, что стала жертвой аферистов. Злоумышленники убедили ее продать недвижимость, а полученные деньги уговорили перевести на якобы безопасный счет.

Так она и сделала, отдав им 119 миллионов рублей. В итоге Долина обратилась в правоохранительные органы и подала иск в суд.

А несостоявшийся владелец Полина Лурье направила встречное заявление с требованием выселить артистку.

Экспертиза показала, что Долина на момент сделки не отдавала себе отчет о том, что сделала. На квартиру наложили арест.

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