В Чертаново карета скорой помощи влетела в автобусную остановку с людьми

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 67 0

Четыре человека пострадали.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На юге Москвы карета скорой помощи вылетела с проезжей части и на полной скорости протаранила автобусную остановку. Инцидент произошел на Кировоградской улице в районе Чертаново. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации инсайдера, в результате аварии пострадали четыре человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал последние новости о крушении батискафа «Синбад». Одна из главных версий происшествия — ошибка экипажа. Немало вопросов и к организации подобных экскурсий, а также к состоянию судна. После случившегося в Красном море в Хургаде приостановили продажу всех туров с погружением субмарин.

Несчастный случай с туристами конкретно на этой субмарине произошел впервые, до этого экскурсионная подводная лодка десять лет находилась на плаву. Она единственная в своем роде на Ближнем Востоке и в Африке. Гости погружаются на 25 метров и через иллюминаторы наслаждаются красотами Красного моря, изучают подводный мир. Такие туры длятся около часа и пользуются спросом. Стоимость для взрослого — 70 евро. И что поражает, даже эта трагедия не остановила предприимчивых гидов, которые продолжают зазывать на подводные экскурсии.

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