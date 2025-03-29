«Зачем испытывать судьбу»: муж Катиной не может уговорить ее завести ребенка

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Певица Лена Катина не собирается заводить третьего ребенка

Лена Катина заявила, что больше не собирается рожать

Фото: Терещенко Михаил/ТАСС

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Экс-солистка тату воспитывает двух сыновей.

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина больше не собирается становиться мамой. А вот ее супруг, предприниматель Дмитрий Спиридонов, мечтает о пополнении в семействе.

Против детей певица ничего не имеет. Она воспитывает двух сыновей — девятилетнего Александра и полуторагодовалого Демьяна. Материнство принесло Катиной счастье, однако на третьего ребенка она не согласна. Причина тому — возраст и сложные роды.

«Мне уже сорок лет. Демьян родился с помощью кесарева, а значит, забеременеть можно будет только в 41 или 42 года. Физически это тяжело. И потом страшно, что чем ты старше, тем больше риск всяких заболеваний. У меня двое здоровых детей, зачем испытывать судьбу?» — приводит слова певицы «Стархит».

Рождение Демьяна навсегда изменило жизнь супруга певицы Дмитрия Спиридонова. Ощутив радость отцовства, он начал уговаривать Катину завести дочь. О провальных попытках убедить жену мужчина рассказывал в личном блоге. К слову, раньше певица тоже мечтала о дочери. Она считает сочетание «Дмитриевна Спиридонова» очень красивым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что солистки «Тату» были на вечеринке P. Diddy.

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