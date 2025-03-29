Джей Ди Вэнс: соглашение по черноморской инициативе почти готово

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

После этого стороны начнут работу над следующим этапом прекращения.

Джей Ди Вэнс: соглашение по черноморской инициативе почти готово

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море практически согласовано.

«Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть прекращение огня по коммерческим судам в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто», — сказал Джей Ди Вэнс.

Вэнс заявил, что США начнут работу над следующим этапом прекращения огня после того, как будет реализована черноморская инициатива.

Ранее, 28 марта, Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщил, что Россия не сможет возобновить Черноморскую инициативу, пока государства Европейского союза не примут решение о снятии ограничений с российского банка, который занимается сельскохозяйственной продукцией.

Во вторник, 25 марта, в Кремле заявили о том, что Россия и США достигли соглашения в Эр-Рияде о совместном обеспечении выполнения черноморской инициативы.

В соответствии с договоренностями, США будут содействовать возобновлению поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировой рынок. Также планируется снизить стоимость страхования морских перевозок и обеспечить более широкий доступ к портам и платежным системам для проведения транзакций.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова президента России Владимира Путина, который уверен, что Дональд Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине.

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