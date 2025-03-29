Стартовали российско-индийские военно-морские учения «Индра Нэви — 2025»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Морская часть учений пройдет в акватории Бенгальского залива 31 марта.

Стартовали российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви — 2025»

Фото: Полина Ирина/ТАСС

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В порту Ченнаи состоялось торжественное мероприятие, посвященное старту российско-индийских военно-морских маневров «Индра Нэви — 2025». Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Торжественная церемония состоялось на борту эскадренного миноносца «Рана», который входит в состав военно-морских сил Индии. В мероприятии приняли участие сотрудники российского посольства в Индии, представители индийских военно-морских сил, а также команды военных кораблей из других стран-участниц.

В рамках учений предусмотрены мероприятия как на суше, так и на море. На берегу командиры кораблей подробно обсудят вопросы взаимодействия и слаженности действий в море. Кроме того, запланированы совместные визиты членов экипажей на корабли и спортивные мероприятия. Сообщается, что морская часть учений, запланированная на 31 марта, пройдет в акватории Бенгальского залива.

Алексей Анциферов, капитан I ранга и командир отряда кораблей Военно-морского флота России, заявил, что предстоящие учения станут проверкой готовности к совместной работе и выполнению задач в морских условиях. Он подчеркнул, что эти учения не только позволят военно-морским силам России и Индии обменяться опытом, но и укрепят стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пообщался с моряками на борту атомного ракетоносца «Архангельск».

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Стартовали российско-индийские военно-морские учения «Индра Нэви — 2025»

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