«Вопиющий случай»: Сергея Жукова хотела отравить фанатка

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 56 0

Поклонница Сергея Жукова подарила ему отравленные конфеты

«Вопиющий случай»: Сергея Жукова хотела отравить фанатка

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Жизни артиста часто угрожает опасность.

Певца Сергея Жукова пытались отравить и приворожить поклонницы. О пугающих случаях он вспомнил во время беседы с журналистом Общественной службы новостей.

«Понятное дело, что каждая поклонница выражает свою любовь к артисту по-своему. Нам девушки часто дарили угощения, сладости и цветы, но были вопиющие случаи», — вспомнил Жуков.

В качестве примера исполнитель привел случай, произошедший с ним во время гастролей. Тогда на него напала одна из поклонниц, выскочившая из толпы с ножом.

«Она слегка порезала мне ладонь. Потом мы уже позже разбирались, оказалось, что она пыталась меня приворожить так…» — поделился подробностями инцидента музыкант.

Более того, по словам Сергея Жукова, на его опыте были и другие неприятные ситуации. В том числе он получал в качестве подарка десерты с ядом.

«Мы вовремя сообразили, иначе меня бы сейчас не было», — признался певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, планирует ли Жуков запатентовать фразу «18 мне уже».

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