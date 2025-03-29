«Мы должны больше красоты этому миру»: блогер София Стужук раскрыла пол ребенка

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Блогер София Стужук родила в бассейне девочку

«Мы должны больше красоты этому миру»: блогер София Стужук раскрыла пол ребенка

Фото: Instagram*/sofia_stuzhuk

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Пятого младенца она родила в бассейне.

Блогер София Стужук, 26 марта ставшая матерью в пятый раз, поделилась радостной новостью с подписчиками — она родила дочь. О подробностях этого события София рассказала в своем Telegram-канале.

«Мы снова родители девочки. Но нам все писали, что нам надо рожать девочек, они у нас красивые получаются, мы должны больше красоты этому миру дарить!» — поделилась радостью блогер.

Известно, что роды София решила провести дома, отказавшись от традиционных методов. Блогер произвела на свет дочь в надувном бассейне. Свидетелем события стал ее супруг, а также трехлетняя дочь Оливия.

Кроме того, София выкладывала видео с родов в своих соцсетях, об этом ранее писал 5-tv.ru. Так подписчики и узнали, что свидетельницей процесса стала ее малолетняя дочь. Многие этим фактом были возмущены. Но Стужук уверена в правильности своего выбора и не обращает внимания на критику в социальных сетях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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