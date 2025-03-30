Начался процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа россиян
Начался процесс репатриации тел погибших в Хургаде российских граждан
Фото: Известия/Елена Михайлова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Все расходы покрывают страховые компании.
Начался процесс репатриации тел россиян, погибших в результате крушения батискафа «Синдбад» у побережья Хургады в Египте. Об этом рассказали в генеральном консульстве России в Хургаде.
«Процесс репатриации начат. Мы выдали документы», — приводит слова ведомства «РИА Новости».
Диппредставительство РФ сообщило, что процесс репатриации займет некоторое время. Все расходы за транспортировку тел оплатят страховые компании.
Батискаф «Синдбад» потерпел крушение у берегов курорта Хургада 27 марта. На борту находилось 45 россиян. Из них погибло шесть, в том числе двое детей. Компания Sharm Hurghada Excursions, в собственности которой находился батискаф, сообщила, что он эксплуатировался десять лет.
После трагедии женщина и маленькая девочка были госпитализированы. Обе являются гражданками России. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские медики поддерживают связь с врачом девочки. Когда состояние будет стабилизировано, ее, вероятно, перевезут на лечение в Москву.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему затонула подлодка с туристами в Египте.
- 28 мар
- При крушении батискафа в Хургаде погибла жительница Выборга с двумя детьми
- 28 мар
- Считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Хургаде россиянка Валиуллина выжила
- 28 мар
- Крушение батискафа в Красном море: семеро россиян остаются в больницах Хургады
- 28 мар
- «Ошибиться он не мог»: что стало причиной крушения батискафа «Синдбад» в Египте
- 27 мар
- «Было два люка открытых»: спасшаяся с батискафа в Египте о моменте крушения
- 27 мар
- Крушение батискафа «Синдбад» в Египте: что известно к этому часу
- 27 мар
- Затонувший в Египте батискаф эксплуатировали десять лет
- 27 мар
- Появилась предварительная причина затопления батискафа в Хургаде
- 27 мар
- Внутри затонувшего в Египте туристического батискафа остаются пять человек
- 27 мар
- Подлодка с 45 российскими туристами на борту затонула в Хургаде
Читайте также
47%
Нашли ошибку?