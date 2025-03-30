Начался процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа россиян

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Начался процесс репатриации тел погибших в Хургаде российских граждан

Начался процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа россиян

Фото: Известия/Елена Михайлова

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Тема:
Крушение туристического батискафа в Хургаде

Все расходы покрывают страховые компании.

Начался процесс репатриации тел россиян, погибших в результате крушения батискафа «Синдбад» у побережья Хургады в Египте. Об этом рассказали в генеральном консульстве России в Хургаде.

«Процесс репатриации начат. Мы выдали документы», — приводит слова ведомства «РИА Новости».

Диппредставительство РФ сообщило, что процесс репатриации займет некоторое время. Все расходы за транспортировку тел оплатят страховые компании.

Батискаф «Синдбад» потерпел крушение у берегов курорта Хургада 27 марта. На борту находилось 45 россиян. Из них погибло шесть, в том числе двое детей. Компания Sharm Hurghada Excursions, в собственности которой находился батискаф, сообщила, что он эксплуатировался десять лет.

После трагедии женщина и маленькая девочка были госпитализированы. Обе являются гражданками России. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские медики поддерживают связь с врачом девочки. Когда состояние будет стабилизировано, ее, вероятно, перевезут на лечение в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему затонула подлодка с туристами в Египте.

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