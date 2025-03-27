Появилась предварительная причина затопления батискафа в Хургаде

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 128 0

Основная причина затопления в Хургаде — столкновение с коралловыми рифами

Появилась предварительная причина затопления батискафа в Хургаде

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

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Тема:
Крушение туристического батискафа в Хургаде

Местная полиция ведет расследование случившегося. В данный момент погибли уже шесть человек, среди них один ребенок.

Основная причина затопления батискафа Sindbad в египетской Хургаде — это столкновение с коралловыми рифами. Об этом сообщает местный телеканал Cairo 24 News.

Местная полиция ведет расследование случившегося. ЧП случилось во время туристической экскурсии. В данный момент погибли уже шесть человек, среди них один ребенок.

Также информационному агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах, что 38 россиян спасены после крушения батискафа. Пока что судьба остальных неизвестна. 24 человека уже отправились в отели, 14 уже госпитализированы. Среди них есть дети.

Инцидент произошел в акватории Красного моря на расстоянии всего одного километра от побережья Хургады. Как сообщили прежде в генеральном консульстве России в Египте, на борту батискафа находилось 45 российских туристов, среди которых были несовершеннолетние.

Одна согласно данным египетской газеты Youm7, число жертв уже выросло до шести. В управлении скорой помощи Египта подтвердили эту информацию РИА Новости. Там отметили, что среди них пять иностранцев и один египтянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек остаются заблокированы внутри затонувшего туристического батискафа в Хургаде.

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