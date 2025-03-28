«Ошибиться он не мог»: что стало причиной крушения батискафа «Синдбад» в Египте

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 95 0

Причиной крушения батискафа «Синдбад» в Египте может быть короткое замыкание

Океанолог Таврический назвал причину крушения батискафа в Египте

Фото: Известия/Елена Михайлова

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Тема:
Крушение туристического батискафа в Хургаде

Такие судна, как правило, пилотируются опытными специалистами.

Причина крушения у побережья египетского курорта Хургада батискафа «Синдбад» — короткое замыкание. Из-за него пилоты потеряли управление, рассказал aif.ru член Русского географического общества и океанолог Анатолий Таврический.

«Они ходят обычно на глубине не больше 30 метров, я думаю. Пилот сидит впереди, у него круговой обзор — ошибиться он не мог. Они опытные, и у них маршрут заранее проложен. Самое страшное, что может произойти там — возникновение пожара. Короткое замыкание могло произойти и какой-то предохранитель вырубился», — объяснил специалист.

Он предположил, что в момент замыкания случилась потеря управления, пилот не смог удержать штурвал. Это привело к столкновению с кораллом.

В Генконсульстве РФ сообщали, что в результате крушения судна погибли 5 пятеро российских туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно к этому часу о крушении батискафа «Синдбад». Трагедия произошла в Хургаде в десять часов утра по местному времени. На борту судна находились 45 российских граждан. Подлодка направлялась осматривать 500-метровый коралловый риф, она должна была опуститься на глубину около 25 метров.

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