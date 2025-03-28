Считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Хургаде россиянка Валиуллина выжила

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 103 0

Власти Египта в спешке перепутали имена.

Считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Хургаде россиянка Валиуллина выжила

Фото: Известия/Елена Михайлова

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Тема:
Крушение туристического батискафа в Хургаде

Россиянка Кристина Валиуллина, считавшаяся погибшей при крушении батискафа у берегов Хургады оказалась жива. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости после беседы с генеральным российским консульством в Египте.

В данный момент женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Известно, что власти Египта в спешке перепутали имена.

«Кристина Валиуллина жива и находится в больнице. Погиб ее муж», — заявили журналисты.

Супружеская пара — 40-летний Равиль и 38-летняя Кристина Валиуллина приехали в Египет на отдых из татарстанского поселка Уруссу. Муж и жена работали в больнице. Равиль был анестезиологом, а Кристина — главным педиатром.

С ними были две дочери — одной пять лет, а другой — 15. Семья должна была вернуться домой 1 апреля.

Утром 17 марта в Египте затонул прогулочный батискаф «Синдбад» с туристами на борту, среди которых 45 человек — из России. Сигнал бедствия подводная лодка подала из-под воды в районе пристани для яхт.

Батискаф был спроектирован в Финляндии специально для туристических погружений на глубину до 22 метров. Ранее 5-tv.ru сообщал все, что известно о трагедии.

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