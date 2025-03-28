При крушении батискафа в Хургаде погибла жительница Выборга с двумя детьми

Среди погибших в затонувшем батискафе «Синдбад» у берегов Хургады числятся мать и двое детей из Ленинградской области. Об этом сообщает администрация Выборгского района в официальном Telegram-канале.

Как отметили в пресс-службе Генконсульства России в Хургаде, всего в смертельной подводной экскурсии погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

Оказалось, что среди утонувших — члены семьи из города Выборг в Ленинградской области, а именно Людмила Гордеева, ее дочь София и один из сыновей-близнецов по имени Кирилл. В живых остались лишь глава семейства Александр и второй близнец Ярослав.

«На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — отметили в Генконсульстве.

Утром 17 марта в Египте затонул прогулочный батискаф «Синдбад» с туристами на борту, среди которых 45 человек — из России. Сигнал бедствия подводная лодка подала из-под воды в районе пристани для яхт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россиянка Кристина Валиуллина, считавшаяся погибшей при крушении батискафа, оказалась жива.