Мощный пожар снова охватил храм Петра и Февронии под Красноярском

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Снова загорелся православный храм в поселке Кедровый в Красноярском крае

Фото, видео: Telegram/КГКУ Противопожарная охрана Красноярского края/kgkuppo; 5-tv.ru

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Для локализации возгорания задействованы 14 человек и пять единиц техники.

В поселке Кедровый Красноярского края загорелся храм Петра и Февронии. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«В поселке Кедровый Емельяновского района произошел пожар в православном храме. Информация о пострадавших не поступала. Предварительная площадь 400 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

На место прибыли сотрудники МЧС России для локализации пожара. Также в семь часов утра по московскому времени стало известно, что пламя удалось потушить. Всего было задействовано 14 человек и пять единиц техники. Пока причины пожара неизвестны.

Кроме того, как отметили в КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» храм уже не в первый раз был охвачен огнем. Здание в ноябре сильно пострадало после пожара. Местные жители отремонтировали его собственными силами. Восстановили крышку, окна и двери.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пожар площадью 2,5 тысячи квадратных километров случился на территории крытого спортивного комплекса в подмосковной деревне Марфино. В тушении пожара принимают участие 21 специалист, задействовано семь единиц техники.

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Мощный пожар снова охватил храм Петра и Февронии под Красноярском

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