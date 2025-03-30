По всей России мусульмане 30 и 31 марта будут праздновать Ураза-байрам. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с обстановкой у мечети на Проспекте Мира в Москве.

В Санкт-Петербурге четверть миллиона человек посетили мечеть в Петроградском районе, где читали молитву. А у Соборной мечети в Москве собрались уже тысячи верующих, где председатель духовного управления мусульман и совета муфтиев России Равиль Гайнутдин произнес проповедь. В 2025 году значительная часть была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ураза-байрам отмечают от одного до трех дней — в некоторых республиках России объявлены нерабочими днями понедельник и вторник. Например, в Башкирии и в Крыму выходными будут 29, 30 и 31 марта, а в Чечне, Адыгее и Дагестане — 30, 31 марта и 1 апреля.

Ураза-байрам — это один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. По этой причине в преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню.

В эти дни совершается молитва ид-намаз. Некоторые ее выполняют и дома, но мужчинам это следует делать в мечети вместе с другими.

В столице в мечетях Московской Соборной, Исторической и мемориальной «Шухада» на Поклонной горе праздничные намазы прошли в семь часов утра. В Московской области богослужения начали на час позже.

В связи с празднованием Ураза-байрама в городах России также временно изменятся маршруты некоторого вида наземного транспорта. Это необходимо для удобства прихожан и обычных граждан.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом. Он отметил, что в России чтят богатое духовное и историческое наследие предков, а также соблюдаются традиции.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — сказал он.

Путин особо отметил помощь, которую оказываются мусульмане участникам и ветеранам СВО, а также их родным и близким. Кроме того, глава государства пожелал людям здоровья и успехов в делах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поздравил росгвардейцев с праздником.