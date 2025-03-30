«Свою игру он посвящает Янису»: Сын Седоковой пошел по стопам умершего Тиммы

Гектор считал баскетболиста своим отцом.

Сын Анны Седоковой, Гектор, пошел по стопам баскетболиста Яниса Тиммы, которого он считал своим отцом. Об этом артистка заявила в своих социальных сетях.

«Каждую свою игру он посвящает Янису и играет в его майке», — написала певица.

Тимма, переживший тяжелый развод с Анной, не справился с депрессией и, по предварительным данным, покончил с собой. Спортсмен был найден мертвым в подъезде московского дома. За несколько дней до трагедии он отправил бывшей жене цветы и оставил под одной из ее публикаций в соцсетях прощальное послание — даты его рождения и смерти.

Анна пыталась оградить сына от этой трагедии, но, несмотря на ее усилия, кто-то рассказал Гектору о гибели Тиммы. Певица признается, что осознала: в тот момент нет ничего важнее, чем быть рядом с сыном.

Ранее 5-tv.ru писал, что первая жена Тиммы переживает за будущее их сына.

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