«Свою игру он посвящает Янису»: Сын Седоковой пошел по стопам умершего Тиммы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Сын Анны Седоковой стал заниматься баскетболом в майке умершего Яниса Тиммы

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; Instagram*/annasedokova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гектор считал баскетболиста своим отцом.

Сын Анны Седоковой, Гектор, пошел по стопам баскетболиста Яниса Тиммы, которого он считал своим отцом. Об этом артистка заявила в своих социальных сетях.

«Каждую свою игру он посвящает Янису и играет в его майке», — написала певица.

Тимма, переживший тяжелый развод с Анной, не справился с депрессией и, по предварительным данным, покончил с собой. Спортсмен был найден мертвым в подъезде московского дома. За несколько дней до трагедии он отправил бывшей жене цветы и оставил под одной из ее публикаций в соцсетях прощальное послание — даты его рождения и смерти.

Анна пыталась оградить сына от этой трагедии, но, несмотря на ее усилия, кто-то рассказал Гектору о гибели Тиммы. Певица признается, что осознала: в тот момент нет ничего важнее, чем быть рядом с сыном. 

Ранее 5-tv.ru писал, что первая жена Тиммы переживает за будущее их сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
В Тверской области арестован обвиняемый в убийстве 13-летней девочки
18:03
Дональд Трамп пригрозил России пошлинами на нефть в случае отказа от переговоров
17:49
«Свою игру он посвящает Янису»: Сын Седоковой пошел по стопам умершего Тиммы
17:30
Иран в ответном письме Трампу отклонил предложение США о прямых переговорах
17:13
Собянин: Новый вестибюль «Рижской» сделает пересадку максимально удобной
17:00
В Москве простились погибшим военкором Первого канала Прокофьевой

Сейчас читают

В Москве простились погибшим военкором Первого канала Прокофьевой
ВС РФ уничтожили 170 боевиков СБУ и ГУР: сводка Минобороны по ситуации на фронте
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп