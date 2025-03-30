Собянин: Новый вестибюль «Рижской» сделает пересадку максимально удобной

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 35 0

У него будет два выхода на проспект Мира.

Собянин: Новый вестибюль «Рижской» сделает пересадку максимально удобной

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка строят второй вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Собянин.

«Работы крайне сложные. Рядом плотная городская застройка, действующие станции метро железная дорога и крупные автомагистрали — Третье транспортное кольцо и проспект Мира», — написал мэр Москвы.

Благодаря наземному вестибюлю пересадка на метро станет максимально удобной для пассажиров, которые пользуются разными видами транспорта. Он имеет сложную форму и два выхода на проспект Мира.

Вестибюль будет соединен со станцией наклонным тоннелем с эскалаторами — одними из самых длинных в столичном метро. Горнопроходческие работы здесь уже завершены.

На эскалаторном спуске в кассовом зале разместится витраж с художественным панно на тему исторических артефактов. Центром композиции станут утраченные Крестовские водонапорные башни, а края украсят графические изображения элементов старого Мытищинского водопровода.

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