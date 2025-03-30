«Многие люди хотят»: Трамп выказался о планах на третий президентский срок

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Дональд Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий срок президента США

Дональд Трамп в интервью NBC News признался, что «не шутит» о возможном переизбр

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis

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Американский лидер стал вторым человеком в истории США, кто занимал пост два срока с перерывом.

Американский лидер Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность баллотироваться на третий срок на пост президента США. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что не шутит по этому поводу и добавил, что многие люди поддерживают его решение.

«Многие люди хотят, чтобы я это сделал», — сказал Трамп, намекая на потенциальную кампанию.

Трамп стал вторым президентом в истории США, который занимал пост два срока с перерывом. До него в этом преуспел  только демократ Гровер Кливленд, несмотря на то, что из 45 президентов семь пытались вновь избраться после ухода

Ранее 5-tv.ru писал,  что Дональд Трамп пригрозил Москве, если она откажется от перемирия на Украине. По словам президента США, он введет дополнительные пошлины на экспорт российской нефти. Он также добавил, что эти санкции коснутся всех покупателей российской нефти.

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