Здоровье мамы и малыша: какие ингредиенты в косметике могут навредить беременным

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Врач Логинова: беременным нужно избегать косметики с ДГА и салициловой кислотой

какая косметика вредна беременным

Фото: 5-tv.ru

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Простой антиперсрирант может спровоцировать развитие неврологических расстройств у ребенка — вот почему так важно изучать состав.

Будущие мамы должны особенно тщательно заботиться о своем здоровье, чтобы не поставить под удар здоровье малыша. Поэтому не вся косметика им подходят. Как рассказала журналистам издания Газета.ру врач акушер-гинеколог Ольга Логинова, в первую очередь стоит опасаться четырех ингредиентов, применяющихся при производстве средств для гигиены и ухода за телом.

Один из них — алюминий. Он входит в ряд материалов для приготовления пищи, составы для обработки воды и косметику, в том числе антиперспиранты. По словам доктора, в определенных дозах алюминий безопасен, так как полностью выводится организмом. Но только в небольших дозах.

«Если его уровень превышает возможности организма, он может оставаться в тканях и внутренних органах. Это известный нейротоксин, и исследования показывают, что его воздействие может привести к неврологическим расстройствам», — предупредила Логинова.

Беременным женщинам эксперт не рекомендует средства с β-гидроксикислотами, такими как салициловая кислота. Эти вещества могут быть связаны с пороками развития эмбриона при приеме внутрь. При этом местное применение салициловой кислоты не запрещено. Дигидроксиацетон (ДГА), входящий в состав автозагаров, также лучше исключить. Кожа поглощает минимальное количество ингредиента, а вот вдохнуть такой спрей — уже риск.

Как отметила врач, в некоторых средствах для выпрямления волос, лаках для ногтей и клее для ресниц содержится формальдегид. Это вещество способен спровоцировать проблемы с фертильностью и выкидыш. Под ударом — работники салонов красоты, которые не спешат уходить в декретный отпуск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие запреты для беременных нарушает блогер Ида Галич.

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