Трамп: Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минералам

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Украинский лидер, по словам президента США, столкнется с большими проблемами, если он это сделает.

Трамп: Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минералам

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минералам, передает Reuters.

«Президент США Дональд Трамп заявляет, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критическим минералам», — сообщается в публикации.

Президент Соединенных Штатов также сообщил, что собирается ввести вторичные пошлины в отношении Ирана. На этой неделе, по словам американского лидера, тарифы «ударят практически по всем странам».

Ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп сообщил об успешном завершении переговоров с Украиной по соглашению о разделе доходов от добычи редкоземельных металлов. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.

Глава Белого дома также заявил на встрече с кабинетом министров, что ожидает в скором времени подписания соответствующего документа. По словам Трампа, Соединенные Штаты обсуждают с Киевом потенциал американских компаний, которые могли бы стать владельцами украинских электростанций.

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