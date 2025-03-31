Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

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Среди нововведений — расширение программы семейной ипотеки и ограничения для закредитованных заемщиков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

С апреля в России вступают в силу новые законы. Среди нововведений — ограничения для закредитованных заемщиков и расширение программы семейной ипотеки. Купить квартиру на вторичном рынке под 6% годовых смогут семьи с ребенком до семи лет. Воспользоваться льготной ипотекой можно будет только один раз. А само жилье должно быть не старше 20 лет.

Также с 1 апреля операторы связи не смогут оформлять на одного человека более 20 абонентских номеров. Ограничение на количество SIM-карт поможет снизить активность мошенников. Водителям с иностранными правами придется сдавать теоретический экзамен и обменять водительское удостоверение на российское. А еще с 1-го числа изменится порядок зачисления в школы детей иностранных граждан. Необходимо будет подтвердить знание русского языка, сдав экзамен.

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