Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

С апреля в России вступают в силу новые законы. Среди нововведений — ограничения для закредитованных заемщиков и расширение программы семейной ипотеки. Купить квартиру на вторичном рынке под 6% годовых смогут семьи с ребенком до семи лет. Воспользоваться льготной ипотекой можно будет только один раз. А само жилье должно быть не старше 20 лет.

Также с 1 апреля операторы связи не смогут оформлять на одного человека более 20 абонентских номеров. Ограничение на количество SIM-карт поможет снизить активность мошенников. Водителям с иностранными правами придется сдавать теоретический экзамен и обменять водительское удостоверение на российское. А еще с 1-го числа изменится порядок зачисления в школы детей иностранных граждан. Необходимо будет подтвердить знание русского языка, сдав экзамен.