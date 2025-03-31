Пандемия лишнего веса: в России зафиксирован стремительный рост детского ожирения

Врачи предупреждают: если не изменить подход к питанию и образу жизни, через десятилетие страна столкнется с эпидемией диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков.

Детское ожирение становится национальной катастрофой. Ежегодно количество несовершеннолетних пациентов с такой проблемой увеличивается на 10%. Неправильное питание, гиподинамия, стресс — все это приводит к тому, что уже в десять лет дети весят по 90 килограммов, рискуя получить диабет и инфаркт. Врачи предупреждают: без срочных изменений стране грозит настоящая эпидемия. Подробно изучила проблему корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

Среди ровесников Вика Кирьянова всегда была самым крупным ребенком. Набирать лишний вес начала почти с рождения из-за искусственного вскармливания. Теперь Вика внимательно слушает рекомендации лечащих врачей: спорт, дневник питания и режим сна.

«Я сейчас вешу 57 килограммов и соблюдаю диету. Не ем сахар, мучное, фастфуд и многое другое вредное. Ем овощи, ем рыбу на пару, мясо», — поделилась Виктория Кирьянова.

До нормы сбросить надо еще минимум десять килограммов. За прошлой год только в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса (ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса) обратились более полутора тысяч родителей детей с лишним весом. Число таких пациентов ежегодно растет в среднем на 10%. Причин несколько: пассивный образ жизни и избыток потребления калорий.

Сыграла свою роль и пандемия. На самоизоляции двигались еще меньше, а стресс заедали. Так проблемы с весом начались у Влада. В свои десять лет он весит 90 килограммов.

«Тазобедренные суставы начали страдать, и нам нельзя было физическую нагрузку никакую (давать — Прим. ред.). Нужен был покой. Даже ходить нужно было медленно. В связи с этим он еще больше начал набирать», — рассказала мать Влада Елена.

Моментального эффекта от лечения ждать не приходится. Работа поэтапная, важна дисциплина. Терпеливо этот путь прошел шестиклассник Никита Шаповал.

«Я понял, что надо начать, но постоянно сбивался с пути. Что-то забывал, хотел что-то сладенькое. Потом я все-таки решил, что надо бороться. Это не дело», — поделился Никита.

Врачи говорят: правильный настрой — прежде всего! Важна поддержка родителей.

«Внешне было, грубо говоря, пару лет назад смотреть было больновато. Пообщались с психологом, психолог нам объяснила, как лучше с ребенком поступать. Как лучше с ним вести беседу и мотивировать», — отметил отец Никиты Константин Шаповал.

Дети с лишним весом часто страдают низкой самооценкой, становятся замкнутыми и необщительными. Но могут быть и более серьезные проблемы.

«Ожирение может осложняться сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена. Ожирение может осложняться атерогенной дислипидемией. Говоря простым языком, повышается плохой холестерин, снижается хороший холестерин. Впоследствии это может приводить к раннему инфаркту и инсульту», — объяснила детский врач эндокринного соматического отделения дневного стационара ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса Ольга Филлипова.

Врачи заметили и другие тенденции, связанные с плохим питанием. Так помолодели язвенные болезни. Еще пару лет назад средний возраст пациентов составлял 12-16 лет. Сейчас все чаще в больницы обращаются даже дошкольники. Цифры по детской заболеваемости гастритом, язвами, панкреатитом, болезни кишечника растут ежегодно: с 2022 по 2023 год — на 27%, годом позже показатель вырос еще на 11%.

«Обычно же родители своим детям показывают пример, как это должно быть. Как у нас сейчас? Должен быть режим питания, водный режим, фрукты и овощи и так далее. Сейчас этого, к сожалению, нет. То есть родители сами не завтракают, детей не кормят, они уходят в школу, у них начинается сухомятка. Естественно, в динамике это все идет к тому, что все это отягощается. Появляются гастриты, обострения, больница», — рассказала врач-гастроэнтеролог третьего отделения дневного стационара Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова Дарья Федорова.

Чтобы не оказаться на больничной койке, врачи рекомендуют исключить из рациона продукты, в которых содержатся трансжиры. Попадая в организм человека, вредные жиры встраиваются в липидный состав мембраны клетки, изменяют целостность ферментов и делают их неактивными. Сбой в работе ведет к развитию серьезных заболеваний в будущем. При чем как у детей, так и у взрослых.