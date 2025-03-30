Дональд Трамп пригрозил России пошлинами на нефть в случае отказа от переговоров

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

На российские ресурсы могут быть введены тарифы в размере 25%.

Дональд Трамп пригрозил России пошлинами на нефть в случае отказа от переговоров

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Москвы от перемирия на Украине, он будет вынужден ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти. Об этом со ссылкой на слова американского президента пишет телеканал NBC News.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и, если я посчитаю, что это вина России — а это может быть и не так — но, если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть — на всю нефть, поступающую из России», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Американский лидер отметил, что потенциальные санкции затронут всех покупателей российской нефти и станут своего рода маркером, помечающим тех, кто не будет иметь права вести бизнес в США.

«Будет введен 25% тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы», — объяснил президент.

Тем не менее, Трамп не забыл упомянуть, что у него очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и он не хочет злиться на него без повода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран в ответном письме Трампу отклонил предложение США о прямых переговорах.

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