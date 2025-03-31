Одинок, как никогда: принц Гарри узнал о госпитализации отца из новостей

Британский принц Гарри живет в полной изоляции и не знает даже, что его отец, король Карл III в больнице. То есть не знал, пока об этом не написали в новостях. Прошло пять лет с тех пор как вместе с женой Меган Маркл он отказался от королевских обязанностей и переехал в США. Но рад ли Гарри? По всем признакам — нет. Брошенный монаршими родственниками 40-летний принц, по данным источника газеты The Sun, практически не покидает свой особняк, он «одинок, как никогда».

А супруга тем временем не скучает. У нее много дел, например, продвижение шоу на популярной стриминговой платформе Netflix. Свои мемуары Гарри назвал «Запасной». Так сказал Карл III, узнав о его рождении, подразумевая, что старшенький Уильям будет претендовать на престол, а младшенький его заменит, если что. Это очень болезненная тема в жизни королевского наследника, и она снова становится главной.

«Раньше он был запасным для Уильяма, а теперь становится запасным для Меган, и это выглядит не очень хорошо», — добавил информатор газеты.

Короля Великобритании экстренно госпитализировали 27 марта. В Букингемском дворце ситуацию прокомментировали сдержанно, причиной назвали побочные эффекты от приема препаратов для лечения рака. Но сын узнал об этом только когда расшумелась пресса.

Представители семьи настаивают, что не игнорируют Гарри намеренно, просто пока нечего рассказывать — состояние Карла под контролем, его жизни ничто не угрожает. Зачем же тревожить принца, который все равно не сможет моментально пересечь океан?

В то время как Меган продолжает заниматься продвижением своего нового шоу на Netflix, Гарри пребывает в гордом одиночестве в Калифорнии вдалеке от своих именитых родственников и, похоже, даже друзей. Неудивительно, что пугающие новости о короле Карле дошли до него благодаря общественному резонансу и британским газетам, а не близкому окружению. Представители Дворца утверждают, что попросту решили не тревожить герцога Сассекского, который находится на расстоянии 5 тысяч миль от родного дома. Вместе с тем королевские источники настаивали, что ничего страшного и нуждающегося во внимании Гарри не произошло, а здоровью монарха ничего не угрожает.

При этом виделись отец и сын в последний раз год назад, да и то в течение получаса. Старший брат Уильям и вовсе не желает общаться, ка к и многие другие. И даже Меган оставила Гарри самостоятельно справляться с его болью и переживаниями за папу. Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли в паре назрел развод.