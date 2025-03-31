После лишения родительских прав: мать в розыске задержали в ЗАГСе в день бракосочетания

Невеста скрывалась, чтобы не платить за содержание детей.

Представители власти нашли объявленную в федеральный розыск мать, когда она регистрировала брак в Коченевском ЗАГСе Новосибирской области. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Пришли на регистрацию брака разыскиваемой гражданки в районный ЗАГС. После регистрации сотрудники в погонах сопроводили невесту в отделение», — поделились подробностями инцидента в пресс-службе.

Известно, что 41-летняя лишенная родительских прав мать отказывалась выплачивать алименты двоим дочерям, воспитывающимся в приемных семьях. За это ее уже привлекали к административной ответственности и назначали ей обязательные работы в качестве наказания.

Однако наказание женщина не отбыла. Вместо этого она решила постоянно переезжать с места на место и не устраиваться на работу. После таких действий в отношении нее возбудили уже уголовное дело.

В свою очередь, после допроса невеста пообещала платить алименты. На данный момент материалы дела переданы на утверждение в прокуратуру.

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