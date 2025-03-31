«Полный идиот»: Фицо раскрыл детали разговора с фон дер Ляйен

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 88 0

Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Роберта Фицо за переговоры с Трампом

«Назвала идиотом»: Фицо раскрыл критику от фон дер Ляйен за переговоры с Трампом

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Премьер-министр Словакии заявил, что подвергся критике со стороны главы Еврокомиссии за разговор с Дональдом Трампом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо полным идиотом за разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Фицо рассказал перед внеочередным собранием правительства.

«Она меня ужасно отругала: „Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?“… Она ругала меня полчаса, (говорила - Прим. ред.), что я полный идиот», — поделился Фицо с журналистами.

Премьер заявил, что его осудили за то, что он не обратил внимания на тот факт, что Трамп был в маске во время встречи, и что это подорвало доверие к нему на международной арене.

Он подчеркнул, что, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, который также встречался с Трампом в Вашингтоне, не считает себя столь же могущественным с точки зрения государственной мощи.

Премьер также отметил, что настало время снизить градус критики, подчеркнув, что не стоит забывать о реальных обстоятельствах, прежде чем судить действия других лидеров.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении премьер-министра Роберта Фицо насчет кражи половины западной помощи на Украине.

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«Полный идиот»: Фицо раскрыл детали разговора с фон дер Ляйен

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