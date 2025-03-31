Экологические инициативы получат поддержку от Президентского фонда природы

Президентскому фонду природы на поддержку экологических проектов в этом году выделят миллиард рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Заявки на получение грантов смогут подать как общественные, так и государственные организации, например, заповедники и национальные парки. А также обычные граждане и активисты.

«Весь опыт фонда президентских грантов будет использован. Системы электронных кабинетов, достижения фонда президентских грантов. Практически нет бумаги, то есть все заявки можно подать в электронном кабинете очень удобно, быстро. Ну и система экспертизы будет такая же: экспертный совет, тайное голосование экспертов», — рассказал Сергей Кириенко.

«Конечно, важно поддерживать экологические инициативы, и поэтому, в том числе создан этот фонд. Наша страна обладает уникальными возможностями в части экологического и биологического разнообразия. Ну и, конечно, ключевая задача — это защита этого биоразнообразия, которое на сегодняшний день есть», — отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

О создании нового фонда президент впервые заявил год назад в послании Федеральному собранию. Его учредили 3 марта, во Всемирный день дикой природы.