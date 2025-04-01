Есть последствия: названа главная опасность избытка кальция для организма

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Кардиолог Кокин: избыток кальция может вести к инсульту и инфаркту

Есть последствия: названа главная опасность кальция для организма

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Натуральные источники этого микроэлемента — молочные продукты, зеленые овощи, орехи, семена и рыба.

Пациентам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), необходимо понизить потребление кальция, поскольку он способствует кальцификации мягких тканей и сосудов. В следствии этого жесткость артерий повышается, и они сужаются. В беседе с Газета.ру врач-кардиолог Евгений Кокин рассказал о риске развития новых сердечно-сосудистых событий, инсульта и инфаркта миокарда.

«Кальцификация ухудшает функцию сердца, что чревато нарушениями ритма и дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, пациентам с ССЗ часто назначаются антикоагулянты и другие препараты, а избыток кальция может изменить эффективность этих лекарств, повышая риск тромбообразования», — пояснил эксперт.

К тому же он добавил, что повышенный в организме кальций может негативно повлиять на усвоении магния и калия, которые крайне важны для сердца. Нарушенный баланс данных минералов грозит сбоями ритма сердца и другими опасными сердечно-сосудистыми проблемами.

Людям, у которых диагностирован распространенный атеросклероз, избыток кальция также пойдет во вред, поскольку в таком случае на стенках артерий возникнут атеросклеротические бляшки, образованные из отложений жира, холестерина и прочих веществ. В результате большого потребления кальция может начаться процесс кальцификации бляшек, что, по словам собеседника, повысит возможность разрыва артерий.

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