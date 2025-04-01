Объем инвестиций в экономику Москвы превысил 8 триллионов рублей

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Показатель вырос на 4,4%.

Объем инвестиций в экономику Москвы превысил 8 триллионов рублей

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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В 2024 году объем инвестиций в столичную экономику вырос на 4,4% и превысил восемь триллионов рублей. Такой цифры удалось достичь впервые, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва — центр притяжения инвестиций. В 2024 году их объем впервые превысил восемь триллионов рублей. Это более 20% от всех инвестиций в стране», — написал столичный градоначальник.

Сергей Собянин также пояснил, на что конкретно пойдут вложенные средства. Так, 35% сделанных инвестиций будут направлены на усовершенствование оборудования и машин, 25% — на постройку жилой недвижимости, а 17% — на нежилую. Еще 20% инвестиций направлены в интеллектуальную собственность.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий главы РФПИ Кирилла Дмитриева о желании зарубежных компаний вернуться в РФ. В частности, он поднял тему восстановления сотрудничества с южнокорейскими брендами — Hyundai, LG и Samsung. Глава РФПИ отметил, что если иностранные компании возобновят полноценную работу на нашем рынке, то им откроются новые перспективы для увеличения капитала.

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