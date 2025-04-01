В Москве прошла встреча министров иностранных дел России и Китая

Россия и Китай будут выстраивать надежный заслон на пути возрождения нацизма. Его существование неприемлемо. Об этом сегодня на встрече в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил со своим китайским коллегой. Министр иностранных дел Китая Ван И находится в Москве с официальным визитом. Главы МИД во время переговоров большое внимание уделили и двусторонней повестке. Отношения Москвы и Пекина развиваются по всем направлениям и вышли на беспрецедентный уровень.

«Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие наших стран является константой, а не переменной величиной. Именно так нас ориентируют наши руководители, Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видеоконференцсвязи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки и мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей», — заявил Лавров.

«На нас, как на внешнеполитических ведомствах, лежит очень важная задача. Именно неукоснительно реализовывать договоренности на высшем уровне, совместно продвигать вперед отношения между нашими странами и развивать многогранное сотрудничество на благо наших народов», — отметил Ван И.

Сегодня министр иностранных дел Китая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Он был украшен лентами с золотой надписью «Подвиг павших героев бессмертен». Также Ван И почтил память павших воинов минутой молчания.