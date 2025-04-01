В Самарской области задержаны сотрудники нелегальной наркологической клиники

В Самарской области накрыли подпольную наркологическую клинику. Ее сотрудники снимали на дому похмелье и не только.

Для этого использовали сильнодействующие препараты и психотропные вещества. Лицензии никакой у них не было. Лекарства покупали в аптеках по рецептам. Но вот в них были данные других пациентов. Руководил нелегальным бизнесом врач-нарколог.

Чтобы собрать доказательства, оперативники провели десятки экспертиз и обысков. Изъяли более трех тысяч ампул и таблеток. Выяснилось, что подозреваемые подвергли опасности без малого четыре сотни пациентов и заработали на этом более миллиона рублей. Семерым уже предъявили обвинение.