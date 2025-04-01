В Самарской области задержаны сотрудники нелегальной наркологической клиники

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Там оказывали услуги по снятию симптомов похмелья и лечению зависимостей, используя сильнодействующие препараты и психотропные вещества без лицензии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Самарской области накрыли подпольную наркологическую клинику. Ее сотрудники снимали на дому похмелье и не только.

Для этого использовали сильнодействующие препараты и психотропные вещества. Лицензии никакой у них не было. Лекарства покупали в аптеках по рецептам. Но вот в них были данные других пациентов. Руководил нелегальным бизнесом врач-нарколог.

Чтобы собрать доказательства, оперативники провели десятки экспертиз и обысков. Изъяли более трех тысяч ампул и таблеток. Выяснилось, что подозреваемые подвергли опасности без малого четыре сотни пациентов и заработали на этом более миллиона рублей. Семерым уже предъявили обвинение.

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В Самарской области задержаны сотрудники нелегальной наркологической клиники

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