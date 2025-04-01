Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках «новаторов Москвы»

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

Принять участие и предложить свои идеи могут ученые, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы в возрасте от 14 лет.

Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках «новаторов Москвы»

Фото: mos.ru

За семь недель на конкурс «Новатор Москвы» подали заявки свыше двух тысяч человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Принять участие и предложить свои новаторские идеи могут ученые, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы в возрасте от 14 лет — как лично, так и в команде до пяти человек», — написал мэр Москвы.

В соревновании три номинации: «Проект будущего», «Меняющие реальность», «Лидеры инноваций». Для выхода в финал участникам нужно доказать наукоемкий, новаторский и экономический потенциал своих разработок.

Среди заявок этого года множество перспективных проектов. Один из них — биополимерная имплантируемая мембрана для эндопротезов. Ее структура напоминает живые ткани, что снижает риск осложнений и значительно ускоряет восстановление после операций. Другая столичная разработка — мобильное устройство для быстрой оценки химического состава почвы и воды. Оно также контролирует подачу влаги и удобрений, обеспечивая эффективное управление агротехническими процессами.

36 победителей и финалистов получат премии от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от номинации. Кроме того, им помогут в коммерциализации разработок и создании собственного технологического бизнеса.

Заявку можно подать до 5 мая на сайте Московского инновационного кластера. 

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