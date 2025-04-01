Вывезут мощи за границу? Зачем украинские власти захватили пещеры в Киево-Печерской лавре

Протоиерей Геннадий Шкиль сравнил действия украинских властей с «нечистой силой», которая активизируется в пост.

Украина может вывезти мощи святых из Киево-Печерской лавры за границу. Об этом рассказал протоиерей и настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской епархии Украинской Православной Церкви (УПЦ) Геннадий Шкиль в беседе с 5-tv.ru.

Уже долгие годы идет настоящая борьба с церковью Христовой, говорит отец Геннадий. Если сейчас этим занимается украинский президент Владимир Зеленский, то раньше точно такую же политику вел его предшественник — Петр Порошенко*.

«Сейчас Зеленский, перед этим Порошенко. Может не так активно, но он тоже, так сказать, этому содействовал. Это все механизм, который остановить даже Трамп не может, потому что он запущен, и это еще остаточный вариант», — отмечает Шкиль,

Другими словами, этот вопрос гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

«Это было еще поставлено при прежней американской власти», — говорит он.

При этом остановить этот беспредел будет сложно, так как деньги за это уже были заплачены, говорит протоиерей.

В связи с этим отец Геннадий считает, украинские власти могли захватить Киево-Печерскую лавру и ограничить доступ к пещерам с мощами святых для того, чтобы подменить останки на кости животных. После этого они могут быть вывезены за границу.

Тот факт, что в комиссию пригласили ветеринара, лишь подтверждает эту теорию, отмечает Шкиль.

«Я это не утверждаю, но может быть это комиссия нужна для того, чтобы сказать: «Да, там ничего нет, там кости животных и так далее. Их вообще надо выбрасывать, никакой ценности это не имеет, это московские попы все подменили и так далее», — полагает протоиерей.

Протоиерей также сравнил киевские власти с «нечистой силой», которая всегда активизируется в пост и не дает верующим переосмыслить свои «страсти», хотя именно в этот период следует быть смиренным и терпеливым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто потворствует беспределу украинских ТЦК.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга