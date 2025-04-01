«Энергетические объекты РФ подвергаются атакам»: Лавров о заявлениях на Совбезе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Лавров сообщил, что РФ передала США перечень нарушений Украиной моратория

«Энергетические объекты РФ подвергаются атакам»: Лавров рассказал об итогах Совбеза

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Белоусов доложил Путину о нарушениях Украиной моратория.

Министр обороны России Андрей Белоусов доложил президенту РФ Владимиру Путину о нарушениях Украиной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам Совета безопасности РФ.

«Российская армия соблюдает мораторий, который президент приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с Трампом (Дональдом — президентом США. — Прим. ред.) 18 марта», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также сообщил, что только сторона России придерживается договоренностей с американскими коллегами. Весь перечень нарушений, который составил Белоусов и дал на оценку Путину, РФ передала помощнику президенту США Дональда Трампа по национальной безопасности Майку Уолтцу.

Дипломаты также отправили список украинских преступлений госсекретарю Штатов Марко Рубио и представителям России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации Объединенных Наций (ООН).

«Чтобы они, в общем-то, в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можем назвать властью», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве прошла встреча глав МИД России и Китая.

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