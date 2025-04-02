Есть условие: США могут ввести пошлины против сотрудничающих с РФ стран

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

США могут ввести пошлины против сотрудничающих с РФ стран

США могут ввести пошлины против сотрудничающих с РФ стран

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Идею поддержали как сенаторы-демократы, так и республиканцы.

При отказе Кремля от переговоров по урегулированию украинского конфликта Белый дом может ввести пошлины в 500% на импорт из стран, закупающих у России природные ресурсы. Об этом стало известно из сообщения группы американских сенаторов, которое они сделали при совместном заявлении.

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира», — подчеркнули они.

По словам представителей власти США, по законодательству будет установлено 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть, а также газ, уран и другие приоритетные продукты.

Среди поддержавших данную идею оказались как сенаторы-демократы, так и республиканцы.

Накануне США объявили о своем активном взаимодействии с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по личной инициативе вовлечен в поднятую тему, а также желает скорейшего завершения противостояния.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп ждет от России согласия на сделку по урегулированию конфликта на Украине.

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