МВД России добивается экстрадиции экс-сотрудников ФБК*

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 49 0

Ведомство опубликовало розыскной список с фигурантами, которые «ведут подрывную идеологическую работу в отношении российского народа».

террористической и экстремистской направленности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

МВД России принимаетт меры для привлечения к уголовной ответственности и экстрадиции из-за рубежа обвиняемых в террористических и экстремистских преступлениях граждан, связанных с ФБК*. Об этом говорится в Telegram-канале «МВД-Медиа».

В ведомстве уточнили — разыскиваются экс-сотрудники ФБК Дмитрий Низовцев**, Руслан Шаведдинов**, Нина Волохонская***.

Низовцева в РФ обвиняют по статьям об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), о публичном оправдании или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также по статье об уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Шаведдинов также обвиняется в участии в экстремистском сообществе, в распространении фейков о российской армии, а также в уклонении от обязанностей иноагента.

Волохонская обвиняется по статье об участии в экстремистском сообществе.

«Указанные лица, являясь гражданами РФ, осуществляют деятельность, цель которой — дискредитация государственной политики нашей страны и дестабилизация обстановки в регионах», — говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, перечисленные лица «ведут подрывную идеологическую работу в отношении своего народа».

Также на причастность к указанной преступной деятельности МВД России проверяет Даниила Голубева**, сторонника и пропагандиста из ЛГБТ-сообщества**** Павла Грибунина**, и Артема Ионова**.

* — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда.

** — признан иностранным агентом по мнению Минюста РФ.

*** — иноагент, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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