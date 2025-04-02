На базе МВД создадут службу по вопросам регистрации иностранцев

На базе Министерства внутренних дел (МВД) появится служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Она создается для совершенствования государственного управления в сфере миграции. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Главой новой службы назначен заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть. Лидер государства поручил Правительству уточнить штатную численность новой структуры и обеспечить финансирование всех расходов. МВД в течение трех месяцев должно провести организационные мероприятия.