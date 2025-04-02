Лечение не помогло? Что стало причиной смерти Вэла Килмера

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Вэл Килмер умер от пневмонии после долгой борьбы с раком

Почему умер Вэл Килмер

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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Звезда фильма «Бэтмен навсегда» ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Американский актер Вэл Килмер умер от пневмонии. Как рассказал aif.ru главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО) Андрей Малявин, среди людей в возрасте 65 лет и старше смертность от пневмонии может достигать 32%. У более молодых пациентов - от 40 до 65 лет - этот показатель составляет 11%.

По словам эксперта, своевременная вакцинация против пневмококковой инфекции может значительно снизить риск тяжелых последствий. И она, вакцинация, должна быть обязательной для людей старше 60 лет, поскольку она помогает защититься от наиболее опасных форм болезни.

Пневмония, хотя и является лечимой инфекцией, в случае с ослабленным организмом может привести к трагическим последствиям. К сожалению, даже современные антибиотики не всегда способны справиться с этим заболеванием, особенно если пациент страдает от других хронических заболеваний.

Звезда фильма «Бэтмен навсегда» скончался в возрасте 65 лет. Несколько лет назад Килмер успешно поборол рак горла.

В 2014 году у актера диагностировали онкологию. Врачи боролись за его жизнь, он проходил долгий курс лечения, включая химиотерапию и две операции на трахее — трахеостомию, которая помогает дышать, когда дыхательные пути заблокированы. Эти жесткие меры оставили свой след: актер потерял способность говорить, и для озвучивания своих поздних ролей ему помогал искусственный интеллект.

Врачи отмечают, что в его случае перенесенный рак и многочисленные операции значительно ослабили организм, что могло поспособствовать развитию пневмонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из «Основного инстинкта» Дэнис Арндт.

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