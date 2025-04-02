Непоправимый вред ЖКТ: почему нельзя худеть при помощи слабительных

Снижение веса с применением таких таблеток связано не только с потерей содержимого кишечника, но и воды.

Частое использование слабительных может привести к нарушениям работы кишечника, включая нерегулярный стул и его задержку, а восстановление нормальной функции может занять от семи до 14 дней. Об этом в интервью aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

Эксперт подчеркнула, что слабительные средства следует применять исключительно по медицинским показаниям — при заболеваниях, после операций или когда человек не может опорожнить кишечник самостоятельно.

В остальных случаях стул должен быть регулярным без использования препаратов. Если этого не происходит, важно обратиться к врачу.

Кованова также отметила, что потеря веса при использовании слабительных связана в основном с потерей воды и содержимого кишечника. Обычно это не более четырех-пяти килограммов.

«Количество воды и кала в организме может доходить до четырех-пяти килограммов, если похудение связано с снижение веса в пять кило — это максимум, который организм может отдать после приема слабительных, конечно, если мы говорим про относительно нормальный вес. Однако в случае, если вес избыточный, то отвес после приема слабительных может быть больше», — объяснила она.

Кроме того, диетолог предупредила, что регулярное использование слабительных может привести к длительным проблемам с кишечником. Со временем он может утратить способность работать самостоятельно, что чревато дисфункцией сфинктера и даже неконтролируемым выделением кала.

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