В правительстве бывший заместитель главы Минздрава Украины Загрийчук курировал одно из самых засекреченных направлений. Под его крылом были все черные трансплантологи, которые находили органы на фронте. И он же контролировал доходы от этого бизнеса. Так почему же он исчез сейчас, в ходе собственного расследования выяснил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Михаил Загрийчук и его супруга Светлана Рекрут стали объектами громкого журналистского расследования. Летом 2024 года появилась информация, что замминистра здравоохранения Украины Загрийчук подозревается в незаконном извлечении у находящихся в беспомощном состоянии людей анатомических материалов для дальнейшей продажи.

«Михаил Загрийчук был заместителем министра Зоряны Скалецкой. Его подельниками якобы являются врачи «Института сердца Минздрава Украины», «Волынской областной клинической больницы» и «Центральной городской клинической больницы» Киева. Их обвиняют в организации схемы «незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости от правонарушителей с целью их дальнейшей трансплантации», — говорится в материале «Парламент.ua».

На Украине тогда заявили, что Загрийчук и другие участники преступной схемы задержаны. Но с лета прошлого года и по сей день нет ни одной фотографии экс-замминистра из СИЗО или на допросе.

«Это большой бизнес, который нельзя кошмарить. Слишком серьезные силы заинтересованы на Западе в том, чтобы этот бизнес продолжался», — сказал военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

И вот появились сведения, что подозреваемый может скрываться в Великобритании вместе со своей супругой. К слову, жена хирурга — персона примечательная, занимающая с 2019 года должность директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Светлана Рекрут.

«А теперь немного поможем правоохранителям. Как уже отмечалось, в Великобритании проживает сестра Светланы Рекрут Татьяна Лапа и ее муж Антон Энрайт, владеющие медицинской клиникой. И эта клиника имеет прямое отношение к семье Загрийчук-Рекрут. Кстати, в этой же клинике Hardwick Clinic Limited трудоустроен их сын Загрийчук Виктор Михайлович. Следы возможных преступлений в направлении „черной трансплантологии“ могут привести именно в Лондон», — следует из статьи издания «Парламент.ua».

Но с запросами в Лондон ни СБУ, ни МВД Украины не спешат. Эксперты считают, все потому что связи беглого замминистра и его нелегальная бизнес-схема по торговле органами по-прежнему востребована где-то в высоких кабинетах Киева. И словно случайно, косвенно подтверждая это, в соседней с Украиной Польше внезапно заговорили о резком росте числа трансплантаций.

«В 2024 году в Польше трансплантировали рекордное количество органов — почти 2200 по данным координационного центра „Полтрансплант“. При этом в 2023 году было пересажено 1805 внутренних органов. Для сравнения: в 2022 году — 1402, а в 2021-м — 1280», — сообщали местные СМИ.

В этот момент произошло то, что в народе называют «переобуться в воздухе». Например, украинские СМИ, которые постоянно называли сообщения российских следователей о черной трансплантологии на Украине «пропагандой» и «фейками», вдруг замолчали. Ведь выходившие в последние годы материалы о целых кладбищах мирных людей с извлеченными органами на Донбассе и о практике разбора раненых военнослужащих ВСУ по заказу клиентов с Запада заиграли новыми красками.

«К сожалению, история складывается так, что этот рынок действительно очень большой и темный. Непонятно, где находятся нормативы, юридические акты», — указал доктор медицинских наук Павел Бережанский.

В данном случае киевские силовики затронули лишь незначительную часть огромной схемы по насильственному изъятию и продаже за рубеж органов. Это огромный и сверхдоходный бизнес.