«Угрозы сохраняются»: генсек НАТО вновь высказался о России

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Генсек НАТО выступил перед встречей глав МИД стран альянса

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Союзники альянса за первые три месяца 2025 года выделили более 20 миллиардов евро на военную помощь для Украины.

Учитывая положение на украинском фронте, НАТО собирает очередную встречу министров иностранных дел стран альянса. Говорить собираются о деньгах. Генсек будет требовать увеличить расходы. Доводы прежние. В Старом свете продолжают разыгрывать карту российской угрозы.

«Угрозы для нас со стороны России сохраняются. И Россия продолжает плотно работать с Китаем, Ираном и КНДР, причем это не только вредит Украине, но и порождает риски для самого альянса и всего мира», — заявил Марк Рютте.

Но в этот спектакль европейских чиновников обычные жители Старого Света уже не верят. Вот, например, французская карикатура, на которой Макрон кричит, что оранжевый уровень опасности, это когда русские наступают, а не обычное предупреждение о погоде.

Проболтался сегодня и глава МИД Литвы. Он подтвердил, что его страна полностью поддерживает Киев, переговоры с Москвой должны быть подкреплены инструментами против России. Но есть нюанс: Европа не имеет собственных военных запасов, резервов и возможностей. То есть на словах и мыслями мы с вами, но помочь ничем не можем.

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