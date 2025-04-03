Еще три. Овечкин забил «Каролине» и сократил отставание от рекорда Гретцки

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 347 0

Овечкин забил в матче НХЛ против «Каролины Харрикейнз»

Еще три. Овечкин забил «Каролине» и сократил отставание от рекорда Гретцки

Фото: Reuters/James Carey Lauder

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До конца «регулярки» НХЛ всего семь матчей.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до двух шайб.

В ночь на четверг «Вашингтон» играет в гостях против «Каролины Харрикейнз». Овечкин отличился в концовке второго периода матча, сделав счет 1:4. Для него эта шайба стала 39-й в нынешнем сезоне.

Овечкин продолжает погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки, в активе которого 894 гола. Чтобы превзойти достижение канадца российскому форварду необходимо забросить еще три шайбы.

До конца нынешнего регулярного чемпионата НХЛ осталось семь матчей. В следующей игре «Вашингтон» примет на своем льду «Чикаго Блэкхокс». Встреча пройдет в ночь на 5 апреля и начнется в 2:00 по московскому времени.

Ранее эксперты лиги прогнозировали, что Овечкин может побить рекорд Гретцки уже 16 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина заявила, что весь мир ждет исторического достижения Александра Овечкина.

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