Страшная ловушка: психолог объяснил, почему мать контролирует взрослых детей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Психолог Самбурский: гиперопекающая мать заботится не о детях, а о своем страхе

Психолог объяснил, почему мать контролирует взрослых детей и как с этим жить

Фото: 5-tv.ru

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Гиперопека — забота не о ребенке, а о собственном страхе.

Матери стремятся контролировать взрослых детей потому, что боятся одиночества и потери смысла жизни. Об этом Газете.ру рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Идентичность таких мам буквально сливается с их детьми. Они воспринимают ребенка как продолжение себя. Попробуете вырваться — тут же истерика и «обида на всю жизнь», объяснил специалист.

Цель таких женщин — защитить не своего ребенка, а себя. Они боятся остаться «никем». В таких отношениях нет любви, их основа — это манипуляция.

Пример токсичной заботы — фраза «мама знает лучше». Часто родители навязывают свою заботу детям даже после того, как те начинают самостоятельную жизнь. А иногда они так сильно стремятся к контролю, что это переходит все границы.

«Вы устроились на работу, а мама звонит начальнику, чтобы уточнить, хорошо ли вы справляетесь с обязанностями. Еще жестче: мама берет ипотеку, влезая в долги и лишая себя всего, чтобы обеспечить ребенку отдельную квартиру. Вроде бы ради счастья ребенка, а по факту — чтобы удержать в своих руках его решения и жизнь», — пояснил психолог.

К счастью, возможно пресечь гиперопеку и при этом сохранить отношения. Для этого необходим один важный навык — говорить «нет».

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