«Провокационный характер»: Захарова про удары ВСУ по российским энергообъектам

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Захарова: Украина ударами по энергообъектам стремится сорвать диалог РФ с США

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Зафиксировано более 30 атак в шести регионах России.

Украина наносит удары по российским энергообъектам, чтобы сорвать начавшийся между РФ и США диалог. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они (Украина. — При. ред.) отчаянно стремятся уже никого не победить и даже не удержаться самим, а сорвать начавшийся российско-американский диалог. Для этого они используют откровенно террористические методы, нанося практически ежедневно удары по энергообъектам России», — сказала представитель ведомства.

Захарова отметила, что с 18 марта действует установленный РФ и США взаимный мораторий на удары именно на энергосистемы. Однако с того дня Украина и начала серию целенаправленных атак.

За эти две недели зафиксировано более 30 таких ударов — в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.

Подчеркнула представитель МИД РФ, и что эти атаки были нанесены с применением западного оружия.

«Которые (атаки на энергообъекты РФ. — Прим. ред.) несмотря на заявления Украинской стороны о якобы, как они говорят, военной необходимости, очевидно, носят исключительно провокационный и демонстративный характер», — отметила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Захарова прокомментировала поджог могилы корреспондента «Известий» Федорчака.

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