Трамп «отпиливает» США от мира: The Economist опубликовал обложку-предсказание

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 47 0

The Economist посвятил обложку Трампу после введения им пошлин для всего мира

Трамп «отпиливает» США от мира: The Economist опубликовал обложку-предсказание

Фото: Reuters/Карлос Барриа

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Карикатурой издание обличило экономическую политику американского лидера.

Введением пошлин против 185 стран президент США Дональд Трамп спровоцирует «хаос» в торовых отношениях на мировой арене. Об этом предупредил британский журнал The Economist с помощью новой обложки, на которой глава Белого дома отпиливает США от других государств.

Фото: The Economist

«Дональд Трамп совершил самую серьезную, вредную и ненужную экономическую ошибку в современной эпохе. Почти все, что он говорил об истории, экономике и тонкостях торговли, было заблуждением», — пишет издание.

По мнению журналистов, после того, как введенные Дональдом Трампом для торговых партнеров США по всему миру тарифы вступят в силу, общая тарифная ставка в США вырастет до показателей Великой депрессии.

Более того, чтобы предупредить возможный ущерб от протекционизма Вашингтона, издание призвало страны консолидироваться в поиске выхода из сложившейся ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что решение Трампа ввести пошлины вызвало протесты со стороны крупнейших торговых партнеров.

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