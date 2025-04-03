Участникам отражения атаки ВСУ на Курскую область присвоят статус ветеранов

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 49 0

Его будут удостоены также те, кто продолжает освобождать приграничный регион от противника.

Участникам отражения атаки ВСУ на Курскую область присвоят статус ветеранов

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Защитникам Курской области будет присвоен статус ветеранов. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко по итогам встречи с коллегами по Госдуме.

По ее словам, был принят важный закон о статусе ветерана для военнослужащих, которые отражали вторжение ВСУ на территорию нашего государства, в том числе продолжают освобождать курское приграничье.

«Поручение Президента о том, что для защитников Курской области должны быть доступны все меры поддержки, которые положены участникам СВО, выполнено!» — добавила Харченко.

Депутат уточнила, что указанные статусы получат все, кто борется с киевской агрессией и пресекает провокации противника на государственной границе, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения спецоперации.

«Данная мера также распространится на полицейских, сотрудников Росгвардии, Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, судебных приставов, прокуроров и пожарных», — отметила Харченко.

Поправками внесли изменения в проект первого чтения — ветеранами должны признавать и добровольцев, которые принимали участие в боях на территории приграничных районов и населенных пунктов.

Законопроект сегодня прошел второе и третье чтение. Теперь статус ветерана боевых действий получат лица, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.

«Наши воины света — истинные Герои и должны быть равны в правах, вне зависимости от того, служат ли они по контракту или добровольно защищают Отечество!» — резюмировала Харченко.

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