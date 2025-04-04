Власти США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

В США российской ученой Ксении Петровой отказали в освобождении

Власти США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Девушку задержали за ввоз на территорию Штатов эмбрионов лягушки.

Администрация американского президента Дональда Трампа отказалась освобождать ученую из России Ксению Петрову, пишет Bloomberg. Девушку задержали в феврале за ввоз на территорию США эмбрионов лягушки.

«Ксения Петрова была задержана таможенным и пограничным патрулями 16 февраля в бостонском аэропорту Логан после поездки во Францию, потому что она не задекларировала эмбрионы лягушек, которые ввезла в страну в рамках своих исследований», — пишет агентство.

Власти страны считают, что Петрова «не доказала, что не представляет опасности для общества или безопасности США», а потому отказали ей в условно-досрочном освобождении. Bloomberg уточняет, что задержание российской ученой произошло на фоне политики Трампа по борьбе с иммиграцией. У Петровой отобрали визу, сейчас она находится в иммиграционной тюрьме в Луизиане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянин Олег Пацуля был приговорен к шести годам тюрьмы в США. Мужчина признал свою вину по двум статьям. Речь идет об организации незаконного экспорта товаров их США без лицензии и отмывании денег в особо крупном размере.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
84.38
-0.17 93.16
1.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

6:54
«Оскар — это что?»: Гавриил Гордеев назвал лучших российских актеров
6:44
«Не должны забывать»: освобождению главного города Словакии — 80 лет
6:30
Фальсификация жирами: почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
6:12
Конституционный суд подтвердил импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Еля
6:00
Боевиков ВСУ накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Эгоизм побеждает эгоизм»: Сергей Дружко раскрыл новый секрет мироздания
«Сделка заключена»: Инстасамка купила футбольный клуб
Поступки — зеркало устремлений: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп